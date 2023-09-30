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رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

9/30/2023 5:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وجود فرص اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية إلى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.
وشدد الحاج توفيق خلال لقائه بمقر الغرفة، السفير الأردني المعين في تركيا حازم الخطيب، على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أردني شامل بمدينة اسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية، بما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي .
وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، عبر الحاج توفيق، عن تقدير غرفة تجارة عمان لدور البعثات الدبلوماسية الأردنية في دول العالم والاهتمام الكبير من السفارات بتقديم كل التسهيلات لوفود غرف التجارة والحرص على إنجاح مهامهم الاقتصادية.
وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية، خاصة غرفة تجارة اسطنبول التي تعتبر من كبرى الغرف التجارية بالعالم.

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