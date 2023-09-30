رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وجود فرص اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية إلى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.
وشدد الحاج توفيق خلال لقائه بمقر الغرفة، السفير الأردني المعين في تركيا حازم الخطيب، على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أردني شامل بمدينة اسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية، بما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي .
وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، عبر الحاج توفيق، عن تقدير غرفة تجارة عمان لدور البعثات الدبلوماسية الأردنية في دول العالم والاهتمام الكبير من السفارات بتقديم كل التسهيلات لوفود غرف التجارة والحرص على إنجاح مهامهم الاقتصادية.
وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية، خاصة غرفة تجارة اسطنبول التي تعتبر من كبرى الغرف التجارية بالعالم.
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