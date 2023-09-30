فرصة للشراء .. 5 دنانير انخفاض ليرة الذهب بالاردن اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)انخفض سعر ليرة الذهب اليوم السبت، بأنواعها "الإنجليزية والرشادية" من عيار 21 بمقدار 5 دنانير ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 308 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 269 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واشار ديب اليوم السبت بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان الأسواق العالمية اغلقت على ارتفاع لسعر الدولار نظرا للمؤشرات الاقتصادية التي صدرت في أمريكا مما انعكس على انخفاض سعر الذهب محلياً .

واشار ديب ان سعر الاونصة اغلق عند ١٨٤٩ دولارا بالتداولات العالمية .

وكانت قد شهدت اسعار الذهب اليوم انخفاض كبير بمقدار 70 قرشاً للغرام ، حيث بلغ سعر الذهب من عيار 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 37.8 للبيع للمواطنين مقابل 36.1 للشراء منهم

