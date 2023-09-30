Saturday, 30 September 2023 01:45 GMT

فرصة للشراء .. 5 دنانير انخفاض ليرة الذهب بالاردن اليوم

9/30/2023 5:16:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب اليوم السبت، بأنواعها "الإنجليزية والرشادية" من عيار 21 بمقدار 5 دنانير ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 308 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 269 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واشار ديب اليوم السبت بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان الأسواق العالمية اغلقت على ارتفاع لسعر الدولار نظرا للمؤشرات الاقتصادية التي صدرت في أمريكا مما انعكس على انخفاض سعر الذهب محلياً .

واشار ديب ان سعر الاونصة اغلق عند ١٨٤٩ دولارا بالتداولات العالمية .

وكانت قد شهدت اسعار الذهب اليوم انخفاض كبير بمقدار 70 قرشاً للغرام ، حيث بلغ سعر الذهب من عيار 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 37.8 للبيع للمواطنين مقابل 36.1 للشراء منهم

MENAFN30092023000208011052ID1107168875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث