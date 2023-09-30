أوكرانيا تعلن إسقاط 30 مسيرة روسية في الوسط والجنوب

MENAFN - Palestine News Network ) كييف/PNN- قال مسؤولون في مناطق وسط أوكرانيا وجنوبها، وفي الجيش، اليوم السبت، إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.

وأضافت القيادة العسكرية الجنوبية أن 20 مسيرة أسقطت في منطقة فينيتسيا وسط البلاد، وعشر طائرات مسيرة أخرى فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية، للتلفزيون الأوكراني، إن روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للموانئ، ومنها تلك على نهر الدانوب. وأضافت أن موسكو كانت تحاول أيضا ضرب مرافق بنية تحتية حيوية في مناطق أخرى "للتأثير على الاقتصاد".

وتكثف روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا، منذ يوليو تموز، عندما انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

رويترز