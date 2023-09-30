إصابة صيادين برصاص الاحتلال قبالة سواحل غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أصيب صيادان، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأعيرة المطاطية تجاههما قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.
وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن المصابين هما، عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر، وتم نقلهما لمستشفى الشفاء لتلقي العلاج.
وتتعمد البحرية الإسرائيلية، استهداف الصيادين بشكل شبه يومي.
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