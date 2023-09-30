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إصابة صيادين برصاص الاحتلال قبالة سواحل غزة

9/30/2023 5:15:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أصيب صيادان، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأعيرة المطاطية تجاههما قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن المصابين هما، عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر، وتم نقلهما لمستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وتتعمد البحرية الإسرائيلية، استهداف الصيادين بشكل شبه يومي.


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