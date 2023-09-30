ماتيوس: بايرن يسير على الطريق الصحيح لكنه يحتاج بشدة للفوز على لايبزيغ

MENAFN - Palestine News Network ) لايبزيغ (ألمانيا)/PNN- أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس عن اعتقاده بأن فريق بايرن ميونخ يقع تحت ضغوط قبل مباراته المرتقبة السبت أمام لايبزيغ، والتي يحتاج للفوز بها من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) بنجاح.

ويرى ماتيوس (62 عاما) أن بايرن يسير الآن في الطريق الصحيح، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية:“بايرن وجد إيقاعه ومستوى أدائه الجيد في المباريات القليلة الماضية. ما زلت أرى أنه ليس بايرن الذي يتخيله توماس توخيل، المدير الفني للفريق”.

واهتزت شباك بايرن بالعديد من الأهداف خلال الفوز على مانشستر يونايتد الإنكليزي 4 / 3 في دوري أبطال أوروبا والتعادل مع باير ليفركوزن 2 / 2 بالبوندسليغا.

وكان بايرن استهل فعاليات الموسم الحالي بالخسارة صفر / 3 أمام لايبزيغ في مباراة كأس السوبر الألماني.

(د ب أ)