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176 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في الصين

9/30/2023 5:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقرير صناعي حديث، أن صناعة التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في الصين، شهدت تطوراً سريعاً، مع زيادة مستمرة في أعداد المستخدمين وحجم المبيعات.
وبلغت مبيعات البث المباشر عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين 176 مليار دولار، في النصف الأول من هذا العام.
وقال التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم، إن الشهور الستة الأولى من العام، كان هناك أكثر من 110 ملايين عرض للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، بما تجاوز 70 مليون قطعة من السلع.

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