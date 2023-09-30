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بوتين: روسيا ستواصل مساعدة أبخازيا في ضمان أمنها القومي

9/30/2023 5:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، بعيد النصر في أبخازها واستقلالها عن جورجيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستواصل دعم أبخازيا على حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية الملحة وضمان أمنها القومي.


وتحتفل أبخازيا في 30 سبتمبر من كل عام بذكرى الانتصار في الحرب الجورجية الأبخازية 1992-1993.


وذكر الرئيس بوتين في برقية التهنئة، أن شعب أبخازيا دافع قبل ثلاثين عاما في كفاح عنيد عن حقه المشروع في الحرية والعيش بسلام.


وأكد بوتين أن العلاقات بين البلدين تتطور بروح التحالف والشراكة الاستراتيجية وأشار إلى أن مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية البناءة في جميع المجالات بما يلبي المصالح المشتركة لروسيا وأبخازيا.


في يوم 14 أغسطس 1992، دخلت وحدات مسلحة من الحرس الجورجي أراضي أبخازيا بحجة حماية القطارات عبر الجمهورية.


وتصدت لها الفصائل المسلحة من أبناء أبخازيا وانتهت الحرب في 30 سبتمبر 1993 بطرد القوات الجورجية.


وفي 26 أغسطس 2008 اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بعد عدوان جورجي جديد على أبخازيا، اضطر روسيا للدفاع عن الجمهوريتين بعملية "إرغام جورجيا على السلام" التي انتهت بتحرير كامل أراضي الجمهوريتين.

RT

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