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30 % ارتفاع على أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي

9/30/2023 5:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا طفيف، وذلك بسبب تراجعه بنحو 1% خلال آخر جلسات الأسبوع، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف " أوبك+ " في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.


وارتفع خام برنت بنحو 2.2 % خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام لشهر نوفمبر التي حل أجلها أمس الجمعة بواقع 7 سنتات.


ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بواقع 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل.

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