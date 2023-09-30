30 % ارتفاع على أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا طفيف، وذلك بسبب تراجعه بنحو 1% خلال آخر جلسات الأسبوع، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وتسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف " أوبك+ " في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.
وارتفع خام برنت بنحو 2.2 % خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام لشهر نوفمبر التي حل أجلها أمس الجمعة بواقع 7 سنتات.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بواقع 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل.
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