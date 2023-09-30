فيلم إن شاء الله ولد يمثل الأردن في الأوسكار بنسخته الـ 96

MENAFN - Al Wakeel News)اختارت الهيئة الملكية للأفلام ، فيلم "إن شاء الله ولد" (Inshallah a Boy)، ليمثل الأردن في النسخة الـ96 للأوسكار حيث يتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2024.

واضافت الهيئة في بيان انه وقع اختيار لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء - جميعهم خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على فيلم "ان شاء الله ولد" الذي صُوّر بالكامل في الأردن في 2022.

واضافت ، بصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار من أشخاص مستقلين عنها. في شهر آب الماضي،وأعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للأفلام الروائية الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار لعام 2024.

الفيلم من إنتاج شركة Imaginarium Films ومؤسستها المنتجة الأردنية الحائزة على جوائز رولا ناصر، التي شاركت أيضا في كتابة الفلم، وتضم أعمالها أفلام مثل "The Alleys" و"Amira" و"Holy Spider". الفيلم بطولة منى حوا وهيثم العمري وسلوى نقارة ويمنى مروان ومحمد الجيزاوي وإسلام العوضي.



عُرض الفيلم لأول مرة في أسبوع النقاد الثاني والستين لمهرجان كان السينمائي خلال دورته السادسة والسبعين؛ وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان المرموق.