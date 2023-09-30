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حظر جديد.. حملة العقوبات الأوروبية والأميركية ضد موسكو تتصاعد

9/30/2023 5:15:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصاعدت حملة العقوبات الغربية والأميركية ضد موسكو، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما هدأت لفترة وجيزة، عقب حملة غير مسبوقة من العقوبات الغربية، إثر اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.


ومن جديد أطلقت الولايات المتحدة الأميركية تأكيداً على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي، وذلك بعدما أطلقت الخارجية الاميركية منذ أيام حملة عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص روسيين.
وفي الوقت ذاته، نشطت العقوبات الأوروبية قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري عبر قرارات بلغارية ونرويجية جديدة.

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