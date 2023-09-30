حظر جديد.. حملة العقوبات الأوروبية والأميركية ضد موسكو تتصاعد

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تصاعدت حملة العقوبات الغربية والأميركية ضد موسكو، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما هدأت لفترة وجيزة، عقب حملة غير مسبوقة من العقوبات الغربية، إثر اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ومن جديد أطلقت الولايات المتحدة الأميركية تأكيداً على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي، وذلك بعدما أطلقت الخارجية الاميركية منذ أيام حملة عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص روسيين.
وفي الوقت ذاته، نشطت العقوبات الأوروبية قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري عبر قرارات بلغارية ونرويجية جديدة.
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