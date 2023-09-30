حظر جديد.. حملة العقوبات الأوروبية والأميركية ضد موسكو تتصاعد

ومن جديد أطلقت الولايات المتحدة الأميركية تأكيداً على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي، وذلك بعدما أطلقت الخارجية الاميركية منذ أيام حملة عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص روسيين. وفي الوقت ذاته، نشطت العقوبات الأوروبية قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري عبر قرارات بلغارية ونرويجية جديدة.

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