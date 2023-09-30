مكارثي يدعو لوقف المساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مجلس الشيوخ إلى وقف المساعدات لأوكرانيا، لتجنب الإغلاق الحكومي في البلاد.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مكارثي أن الأموال المخصصة لأوكرانيا يجب شطبها من مشروع قانون الإنفاق المؤقت.



وقال: "أعتقد أنه إذا أضاف مجلس الشيوخ أوكرانيا وركز عليها بدلا من التركيز على الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يسبب مشاكل حقيقية".



وفي وقت سابق، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدراج 6 مليارات دولار في الميزانية المؤقتة بدلا من 24 مليارا طلبها البيت الأبيض لصرف مساعدات إضافية لكييف.



تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تعلن يوم غد الموافق للأول من أكتوبر الإغلاق الحكومي، إن فشل الكونغرس في الموافقة على الميزانية.

RT