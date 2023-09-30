مكارثي يدعو لوقف المساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مجلس الشيوخ إلى وقف المساعدات لأوكرانيا، لتجنب الإغلاق الحكومي في البلاد.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مكارثي أن الأموال المخصصة لأوكرانيا يجب شطبها من مشروع قانون الإنفاق المؤقت.
وقال: "أعتقد أنه إذا أضاف مجلس الشيوخ أوكرانيا وركز عليها بدلا من التركيز على الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يسبب مشاكل حقيقية".
وفي وقت سابق، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدراج 6 مليارات دولار في الميزانية المؤقتة بدلا من 24 مليارا طلبها البيت الأبيض لصرف مساعدات إضافية لكييف.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تعلن يوم غد الموافق للأول من أكتوبر الإغلاق الحكومي، إن فشل الكونغرس في الموافقة على الميزانية.
RT
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