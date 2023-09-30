الاحتلال يقتحم طولكرم ويشن حملة مداهمات في الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة مداهمات وتفتيش منازل الفلسطينيين، فيما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم ومنطقة ذنابة ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان، فيما اعتقلت المحرر إسلام أبو شنب، أثناء مروره على حاجز شوفة العسكري جنوب شرق المدينة.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الضاحية وبلدة كفر قليل جنوب المدينة.
كما اندلعت مواجهات واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل "كفر قليل" جنوب مدينة نابلس، قبل انسحابها من البلدة.
صفا
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