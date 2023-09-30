الحكومة الأمريكية على شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باتت الولايات المتحدة اليوم على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فيدرالية، مع إثارة جمهوريين متشددين حالاً من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدّية من اضطرابات وشيكة عند الحدود، وفي حركة السفر.



وبحسب بيانات، فان الإغلاق الذي سيطول مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت الأحد، وسيكون الأول منذ 2019، ويبدو أن احتمالات تجنبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.



وتخيم حالة المراوحة على غرفتي الكونجرس (النواب والشيوخ) إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت.



وأسقط أمس الجمعة، نواب جمهوريون متشددون خطة لإبقاء الإنفاق سارياً من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضواً مقابل 198 عضواً لصالحه.