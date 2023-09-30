بلا مبيدات .. طريقة منزلية لطرد البعوض

MENAFN - Al Wakeel News)لا حاجة للاختيار بين الصحة وإزعاج البعوض، حيث يمكن اليوم استخدام طرق نباتية طبيعية وفعّالة للنجاة من لدغات هذه الكائنات المزعجة.

ومن هذه الطرق الطبيعية تناول الثوم حيث اكد موقع "ناتيور ليفينغ إدياز" ان بعد تناول الكثير من الثوم ينتج الجسم زيت الثوم الذي يخرج من المسام ويشكل حاجزاً بين البشرة والبعوض.

اضافة لشرب خل التفاح يساهم في طرد البعوض ، لذا قوموا بتناوله مع الماء لتخفيف قوته، ويمكن إضافة ملعقة واحدة من العسل من أجل تخفيف الحموضة.

ويمكن ايضا استخدام مستخلصات شجرة النيم كمبيد حشري طبيعي، يتم نشره فوق النباتات حتى تحميها من الحشرات الضارة، وسيكون لها نفس المفعول عند دهن الجلد البشري بزيتها.

العربي الجديد