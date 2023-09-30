بلا مبيدات .. طريقة منزلية لطرد البعوض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لا حاجة للاختيار بين الصحة وإزعاج البعوض، حيث يمكن اليوم استخدام طرق نباتية طبيعية وفعّالة للنجاة من لدغات هذه الكائنات المزعجة.
ومن هذه الطرق الطبيعية تناول الثوم حيث اكد موقع "ناتيور ليفينغ إدياز" ان بعد تناول الكثير من الثوم ينتج الجسم زيت الثوم الذي يخرج من المسام ويشكل حاجزاً بين البشرة والبعوض.
اضافة لشرب خل التفاح يساهم في طرد البعوض ، لذا قوموا بتناوله مع الماء لتخفيف قوته، ويمكن إضافة ملعقة واحدة من العسل من أجل تخفيف الحموضة.
ويمكن ايضا استخدام مستخلصات شجرة النيم كمبيد حشري طبيعي، يتم نشره فوق النباتات حتى تحميها من الحشرات الضارة، وسيكون لها نفس المفعول عند دهن الجلد البشري بزيتها.
العربي الجديد
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