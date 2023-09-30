بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - لم يمر أسبوع على كارثة حريق قاعة أفراح في بلدة الحمدانية العراقية، حتى تحول حفل زفاف جديد إلى فاجعة في محافظة واسط.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، بأن حفل زفاف في محافظة واسط، الواقعة وسط العراق، تحول إلى مأتم، بعد مصرع 7 اشخاص من عائلة واحدة.
وقال المصدر الأمني، إن حادث سير وقع في أثناء موكب حفل زفاف، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص بمنطقة الزبيدية في واسط.
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