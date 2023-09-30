بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يمر أسبوع على كارثة حريق قاعة أفراح في بلدة الحمدانية العراقية، حتى تحول حفل زفاف جديد إلى فاجعة في محافظة واسط.



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، بأن حفل زفاف في محافظة واسط، الواقعة وسط العراق، تحول إلى مأتم، بعد مصرع 7 اشخاص من عائلة واحدة.



وقال المصدر الأمني، إن حادث سير وقع في أثناء موكب حفل زفاف، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص بمنطقة الزبيدية في واسط.

