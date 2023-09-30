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انطلاق فعاليات الذكرى الـ23 لهبة القدس والأقصى داخل أراضي 48

9/30/2023 5:15:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت في المدن والبلدات الفلسطينية بأراضي عام 1948، صباح اليوم السبت، فعاليات إحياء الذكرى الـ23 لهبة القدس والأقصى، التي استهلت بزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية تخليدا لذكراهم، على أن تتوّج بمسيرة مركزية في مدينة سخنين.


واندلعت الهبة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، ردا على اقتحام المتطرف أريئيل شارون، لباحات المسجد الأقصى، برفقة مئات الجنود وعناصر شرطة الاحتلال.


وارتقى في حينه 13 شهيدا هم: رامي غرّة من جت المثلث، وأحمد صيام جبارين من معاوية، ومحمد جبارين، ومصلح أبو جراد من أم الفحم، ووسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي من الناصرة، ومحمد خمايسي من كفركنا، ورامز بشناق من كفر مندا، وعماد غنايم، ووليد أبو صالح من سخنين، وعلاء نصار، وأسيل عاصلة من عرابة.

وفا


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