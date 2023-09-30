أنباء عن انفجارات في مدينة زابوروجيه

أنباء عن انفجارات في مدينة زابوروجيه
التاريخ
9/30/2023 5:15:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.
كما تم إعلان حالة التأهب الجوي في زابوروجيه، واشتغلت صفارات الإنذار في ثماني مقاطعات بأوكرانيا.
RT
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