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أنباء عن انفجارات في مدينة زابوروجيه

9/30/2023 5:15:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.


كما تم إعلان حالة التأهب الجوي في زابوروجيه، واشتغلت صفارات الإنذار في ثماني مقاطعات بأوكرانيا.

RT

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