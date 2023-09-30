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جازبروم الروسية تُرسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم

9/30/2023 5:15:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة جازبروم الروسية، إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز المسال إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم‭ ‬السبت.
يأتي ذلك بعد خفض كميات الارسال لتصل الى 42.4 مليون متر مكعب يومياً.

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