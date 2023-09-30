جازبروم الروسية تُرسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم

جازبروم الروسية تُرسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم
التاريخ
9/30/2023 5:15:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت شركة جازبروم الروسية، إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز المسال إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم السبت.
يأتي ذلك بعد خفض كميات الارسال لتصل الى 42.4 مليون متر مكعب يومياً.
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