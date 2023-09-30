الموت يغيب فنان مصري ونقابة الموسيقيين تنعاه -صورة

ونشر "إمام" صورة لـ "هشام خليل" وعلق عليها قائلًأ: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو الأستاذ هشام خليل ابن شقيق الأستاذ الموسيقار أحمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية وابن عم السيدة نجلاء خليل مدير إدارة فرع النقابة بالإسكندرية وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

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