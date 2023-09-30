إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب في بيان صحفي إن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم.

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