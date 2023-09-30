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إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

9/30/2023 5:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.


وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب في بيان صحفي إن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم.

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