إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.
وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب في بيان صحفي إن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم.
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