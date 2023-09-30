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رئيس الوزراء: الدولة تنفذ 34 محورا جديدا على نهر النيل

9/30/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مخطط التنمية والبناء داخل الدولة المصرية ضم عمل محاور وحدد مناطق محددة مثل الساحل الشمالي وغيرها، ولكن تم التطوير في كافة المناحي، متابعا: "عملنا منظومة كبيرة للنقل الجماعي، وتم التوسع في شبكة القطارات وتنفيذ شبكة كبري للطرق والمحاور.. وتم تجاوز المدي الزمني لمخطط التنمية.. وبنتكلم عن شرايين تنمية مش مجرد طرق.. لازم يكون عندنا بنية أساسية من أجل العمل والتنمية".



وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "البنك الدولي تحدث عن تكبد الدولة المصرية بسبب الازدحام المروري لـ 8 مليارات دولار.. وسوف تصل إلى 18 مليار دولار عام 2030.. ولذلك عملت الدولة في هذا الملف بكل قوة.. علشان تبقي دولة متقدمة واسمك دولة لازم بنية أساسية وشبكة طرق.. بنتكلم عن 17 ألف كيلو سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير من أجل البلد.. محاور متطورة وجديدة وخلت مصر ترتيبها الـ 18 فيما يخص شبكة الطرق والبنية ألأساسية.



وتابع رئيس الوزراء: "محاور التنمية على النيل أهم المشروعات.. ننفذ 34 محورا على النيل.. وجاري استكمال الباقى من أجل الربط على نهر النيل.. وتسهيل الحركة المرورية في إطار بناء دولة حقيقية.. وبناء شبكة قطارات متطورة.. ضخ استثمارات من أجل البناء والتنمية.. وتنفيذ منظومة لنقل جماعي للبضائع وخدمات أساسية لوجيستية.. وتطوير محطات القارات حتى تليق بالمواطن المصرى".









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