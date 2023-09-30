مدبولى: من بين 5 مواقع مقترحة كل الخبراء اتفقوا على مكان العاصمة الإدارية الحالي

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: لا بديل لمصر إلا إنشاء مدن جديدة، وبدأنا إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة لنستوعب الأجيال الجديدة وكل مدينة لها رؤية ومخطط وعملنا 24 مدينة ذكية ومتبقى 14 سنبدأ نعمل عليها ، افتتحنا عدة مدن منها العاصمة الإدارية وأسوان الجديدة درة الصعيد .
وأضاف: كل الخبراء بيتكلموا عن ضرورة نقل العاصمة من 40 سنة وكانت هناك محاولة لم يكتب لها النجاح في عهد السادات في 2007 كنت وصلت القناعة انه لابد ان يكون في مكان جديد ينقل فيه الحى الحكومى وكانت هناك 5 مواقع مختارة الأول موقع العاصمة الحالي أو شرق مدينة نصر والتالت جزيرة الوراق والرابع شمال القرية الذكية والخامس مدينة 6 أكتوبر واتفق الخبراء أن أفضل موقع هو اللى احنا فيه لأن الكتلة السكانية تنمو شرقا.
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