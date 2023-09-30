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مدبولى: من بين 5 مواقع مقترحة كل الخبراء اتفقوا على مكان العاصمة الإدارية الحالي

9/30/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: لا بديل لمصر إلا إنشاء مدن جديدة، وبدأنا إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة لنستوعب الأجيال الجديدة وكل مدينة لها رؤية ومخطط وعملنا 24 مدينة ذكية ومتبقى 14 سنبدأ نعمل عليها ، افتتحنا عدة مدن منها العاصمة الإدارية وأسوان الجديدة درة الصعيد .



وأضاف: كل الخبراء بيتكلموا عن ضرورة نقل العاصمة من 40 سنة وكانت هناك محاولة لم يكتب لها النجاح في عهد السادات في 2007 كنت وصلت القناعة انه لابد ان يكون في مكان جديد ينقل فيه الحى الحكومى وكانت هناك 5 مواقع مختارة الأول موقع العاصمة الحالي أو شرق مدينة نصر والتالت جزيرة الوراق والرابع شمال القرية الذكية والخامس مدينة 6 أكتوبر واتفق الخبراء أن أفضل موقع هو اللى احنا فيه لأن الكتلة السكانية تنمو شرقا.







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