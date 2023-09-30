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تحرير 1947 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية

9/30/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) نجح رجال المرور فى تحرير 1947 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 705 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.




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