السعودية تدين الهجمات الإرهابية التى وقعت فى عددٍ من الأقاليم بباكستان

(MENAFN
- Youm7) أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت، الجمعة، في عددٍ من الأقاليم بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.
وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها في هذا الحدث الجلل.
وقدمت الوزارة، خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستانى، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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