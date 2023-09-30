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السعودية تدين الهجمات الإرهابية التى وقعت فى عددٍ من الأقاليم بباكستان

9/30/2023 4:32:10 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت، الجمعة، في عددٍ من الأقاليم بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.



وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها في هذا الحدث الجلل.



وقدمت الوزارة، خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستانى، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.







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