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تونس تؤكد تطلعها إلى تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا بالمجال الزراعى

9/30/2023 4:32:10 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، تطلّع بلاده إلى دفع التعاون مع جنوب إفريقيا فى المجال الزراعي وتبادل الخبرات في مجالات تحديث طرق استغلال الأراضي الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة.



جاء ذلك خلال زيارة العمل التي يؤديها نبيل عمار إلى بريتوريا بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين تونس وجنوب إفريقيا، حيث التقى مع أنجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة والتنمية الريفية في جنوب إفريقيا.



في سياق متصل، سلّم الوزير التونسي إلى وزيرة جنوب إفريقيا مشروع تعاون في المجال الزراعي، كما أبلغها بالدعوة الموجهة إليها من قبل نظيرها التونسى لزيارة البلاد خلال الفترة القادمة بهدف مزيد من التنسيق والتشاور بين الجانبين حول آليات دفع التعاون في المجال الزراعي.







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