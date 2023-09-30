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صحيفة سعودية: القضية الفلسطينية في صلب أولويات سياسة المملكة منذ تأسيسها

9/30/2023 4:32:09 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية منذ تأسيسها وحتى الآن، وأن المملكة في مقدمة الدول الداعمة لها على الصّعُد كافة.



وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت، تحت عنوان (سلام مختلف) - إلى أن مبادرة السلام العربية، التي هي مبادرة سعودية تبنتها الجامعة العربية، أصبحت من مبادئ التفاوض الأساسية في القضية الفلسطينية وما زالت.. موضحة أن كون الحديث يدور حول إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل برعاية أمريكية، فإن الشواهد تدل على موقف سعودي هادئ غير متعجل لإقامة تلك العلاقات حتى يحصل ما تريده المملكة من ملفات عدة تصب في مصلحتها ومصلحة القضايا التي تتبناها ولها منها مواقف ثابتة.



ولفتت الصحيفة إلى أن التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة؛ ليكون الاتفاق مبنيا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه.









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