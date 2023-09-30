إضراب شامل في رام الله عقب إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا

MENAFN - Youm7) عمَّ الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة؛ حدادًا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وشمل الإضراب جميع مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة كان يستقلها الشاب رمانة، وشاب آخر، قرب مُستوطنة "بساجوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الآخر الذي أصيب بالرصاص أيضًا.

من جانبه، أدان المجلس الوطني الفلسطيني جريمة إعدام الشاب رمانة وحمل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر المجلس - في بيان صحفي - "تعودنا على رواية الاحتلال الكاذبة ومبرراته لعمليات الإعدام والقتل بحق المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الفلسطينيين.

وعلى صعيد متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة الواقعة شرق الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه جرى نقل الشاب المصاب بالرصاص في الساق إلى مُستشفى بالمدينة لتقديم العلاج اللازم له.



