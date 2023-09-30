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التعليم: عدد مدارس التعليم الفنى خلال عام 2022 ـ 2023 بلغ 3114 مدرسة

9/30/2023 4:32:07 AM
(MENAFN- Youm7) أكد تقرير رؤية وإنجاز "حكاية وطن" أنه انتهجت الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحقيق إتاحة التعليم الفنى، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، وتهدف الاستراتيجية حتى عـام 2030 إلـى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85 % إلى 20 % بحلول عام 2030، وتضمنت الاستراتيجية أيضا زيادة نسبة خريجى التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم إلى 80 %عام 2030، وزيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني
والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية إلى 20 %عام 2030، موضحة أن مدارس التعليم الفني خلال عام 2022,2023، 3114، مقابل 1995 عام 2013,2014.



وكان تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" كشف عن حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعي خلال العام المالى 2022,2053، حيث وصل إلى 118 مليار جنيه وتخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023 و500 مليون دولار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى بمصر، موضحة أن عدد الفصول الدراسية 2023، وصل إلى 552 فصلا مقابل 4664 فصلا العام الدراسى 2013 ـ 2014.



وأكد التقرير، أنه إدراكا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار السنوات التسع الماضية، أهمية خاصة إتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات، وإتاحة التعليم ركزت الدولة على:


إنشاء وتطوير المدارس: حيث تم تنفيذ عدد 7630 مشروعا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.




- محو الأمية: تم محو أمية 5 ملايين فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.



- التابلت: تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة إنترنت 4G لطالب الصف الأول الثانوي.



- التكنولوجيا فـــي العملية التعليمية: تـــم تجهيـــز 9246 معملا، وتوفيـــر 36210 شاشـــات ذكية و27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام.

- التغذيـة المدرسـية: تـم اسـتفادة 5,72 مليـون تلميـذ سـنويا.



- حياة كريمة: تم تنفيذ 2432 مشروعا بالقري الأشد احتياجا.



- التوسع في المدارس المصرية اليابانية؛ حيث تم إنشاء وتشغيل51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30 مدرسة منها كمرحلة أولى.













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