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نواب رئيس جامعة القاهرة يشهدون افتتاح العام الجامعى الجديد ومهرجان الأنشطة الطلابية

9/30/2023 4:32:07 AM
(MENAFN- Youm7) تزينت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.
ونظرا لمشاركة الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة في المؤتمر الرئاسي "حكاية وطن" بحضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، فقد أناب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في افتتاح معرض الأنشطة الطلابية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمصاحبة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.
ويضم معرض الأنشطة الطلابية برنامجًا حافلًا بالأنشطة الطلابية منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية والأنشطة المتخصصة لذوي القدرات الخاصة.
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.
وقد أنهت كليات جامعة القاهرة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.
جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول، اليوم 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


نواب رئيس جامعة القاهرة يشهدان افتتاح العام الجامعى الجديد (1)

نواب رئيس جامعة القاهرة يشهدان افتتاح العام الجامعى الجديد (5)



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