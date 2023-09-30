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الرعاية الصحية: 55 برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارات فرق التمريض بمحافظات التأمين

9/30/2023 4:32:06 AM
(MENAFN- Youm7)









أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق 55 برنامجيا تدريبيا لفرق التمريض بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء».


وأوضح بيان الهيئة، استهدفت البرامج التدريبية
1000 فرد من الكوادر التمريضية بالمحافظات، وقد انطلقت البرامج التدريبية الشراكة مع الوكالة الإيطالية.

وتابع: ارتكزت البرامج التدريبية لفرق التمريض على عدة محاور رئيسة، شملت تدريب المدربين (TOT)، معايير جودة المستشفيات، الجراحة في التمريض، أمراض الدم، المصطلحات الطبية، إدارة الألم والتخدير، والتوثيق والملف الطبي، وذلك على المستوى العلمي والأكاديمي للكوادر التمريضية، فضلًا عن البرامج التدريبية المتميزة التي ارتكزت على تطوير المهارات الشخصية لفرق التمريض، والأداء الاحترافي، وإدارة وقيادة التمريض، والتمريض الاستثنائي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعضو مجلس الشيوخ، تأتي التدريبات ضمن سلسلة من البرامج التدريبية لفرق التمريض، والتي من أن تمتد إلى كافة محافظات الجمهورية وفقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يسهم في تعزيز مستوى الكوادر التمريضية في جميع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بالمحافظات.

وأشارت إلى أن نظام التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل يشهد تطورًا هائلاً ونقلة نوعية، لافتة أننا نسعى إلى خلق نموذج حقيقي متطور من التمريض المصري، بهدف تقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمستفيدين من المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن يغطي هذا النموذج كافة محافظات الجمهورية في غضون 7سنوات، بما يرمي إلى تقديم خدمة طبية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال دعم فرق التمريض، وتعزيز المهارات وتوسيع المعارف ويعزز التعاون بين أفراد الفريق التمريضي وكافة العاملين بالكادر الطبي بشكل عام، وهو ما يحقق في النهاية رضاء المنتفعين.

مؤكدة أن الاستثمار في تطوير وتدريب كوادر التمريض هو جزء أساسي من استراتيجية الهيئة الرامية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمنشآتها، بما يحقق التقدم المستدام في القطاع الصحي، من خلال تطوير كوادر متميزة ومؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين صحة ورفاهية المواطنين.
























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