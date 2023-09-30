الولايات المتحدة تدعو صربيا لسحب قواتها من حدود كوسوفو

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له، الجمعة: "نرى حشد قوة صربية كبيرة على امتداد الحدود مع كوسوفو، بما في ذلك التواجد غير مسبوق للمدفعية الصربية والدبابات ووحدات المشاة الآلية".

وأضاف: "نعتبر ذلك تطورا مزعزعا جدا للاستقرار".

وأشار إلى أن حشد القوات كان مستمرا منذ أسبوع، مضيفا: "نحن ندعو صربيا إلى سحب تلك القوات من الحدود".

وأعرب كيربي عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة وأعمال العنف المتفرقة في المنطقة، التي كان الأخطر منها في 24 سبتمبر الجاري،

حيث قتل 3 صرب

وأحد أفراد شرطة كوسوفو.

ودعا كيربي إلى التحقيق في الحادث، دون أن يحمّل أي طرف المسؤولية.

تجدر الإشارة إلى أنه على إثر الحادث الآنف الذكر، اتهمت سلطات كوسوفو الصرب بالهجوم على الشرطيين في قرية بانسكا بشمال الإقليم.

وفي رد فعلها على الحادث رفضت السلطات الصربية الاتهامات الموجهة للصرب، واتهمت السطات الألبانية في الإقليم بالاستفزاز. ووصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش القتلى الصرب بأنهم "أبطال" و"شهداء"، مضيفا أنهم "لم يكونوا إرهابيين"، ودعا الصرب في كوسوفو "لحماية حقوقهم بالطرق السلمية".