بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

MENAFN - Youm7) بدأ الناخبون في جزر المالديف اليوم السبت، التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أن المواطنين بدأوا في الاصطفاف في أنحاء "الأرخبيل"، المعروف بمنتجعاته الفاخرة وشواطئه الخلابة، للإدلاء بأصواتهم قبل وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

يواجه الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم محمد صليح (61 عاما) منافسة شرسة لتأمين ولاية رئاسية ثانية بعد أن شهدت ولايته الأولى تجديد العلاقات مع الهند، بينما تعهد منافسه رئيس بلدية العاصمة "ماليه" محمد مويزو (45 عاما) بعلاقات أقرب مع الصين ومراجعة العلاقات مع الهند في حال تم انتخابه.

وقد حصل مويزو على 46% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتحابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، في حين حصل صليح على 39% من الأصوات.

ويحق لما يزيد عن 282 ألف ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم قبل أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي) مع توقع ظهور النتائج مساء اليوم أو في وقت مبكر من يوم غد الأحد.



