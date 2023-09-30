حشرات البق تجتاح العاصمة الفرنسية باريس والحكومة تتحرك

MENAFN - Youm7) اجتاح "البق" أماكن كثيرة في العاصمة الفرنسية باريس ، وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديغول، ونشر مسافرون غاضبون بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها أطلقت جهودا منسقة لمكافحة بق الفراش الذي ظهر بأعداد كبيرة في وسائل النقل العام ودور السينما والمستشفيات.

وتعهدت الحكومة الفرنسية رداً على طلب من بلدية باريس "التحرك بشكل أكبر" لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وكتب وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم".







