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أوكرانيا: دفاعاتنا الجوية دمرت 30 طائرة بدون طيار روسية خلال 24 ساعة

9/30/2023 4:32:03 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية دمرت 30 طائرة بدون طيار روسية من طراز "شاهد 136/131"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الأركان الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - "في ليلة 30 سبتمبر، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من كابي تشاودا في المناطق الجنوبية" مشيرة إلى اندلاع حريق كبير عقب ضربة جوية على منشأة بنية تحتية في كالينيفكا.



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