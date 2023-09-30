أوكرانيا: دفاعاتنا الجوية دمرت 30 طائرة بدون طيار روسية خلال 24 ساعة

وذكرت الأركان الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - "في ليلة 30 سبتمبر، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من كابي تشاودا في المناطق الجنوبية" مشيرة إلى اندلاع حريق كبير عقب ضربة جوية على منشأة بنية تحتية في كالينيفكا.

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