أوكرانيا: دفاعاتنا الجوية دمرت 30 طائرة بدون طيار روسية خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Youm7) أكدت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية دمرت 30 طائرة بدون طيار روسية من طراز "شاهد 136/131"، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الأركان الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - "في ليلة 30 سبتمبر، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من كابي تشاودا في المناطق الجنوبية" مشيرة إلى اندلاع حريق كبير عقب ضربة جوية على منشأة بنية تحتية في كالينيفكا.
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