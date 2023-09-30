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الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى حتى 2026

9/30/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) فتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الاهل ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى كابتن الفريق وحارس مرمى منتخب مصر، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد الحارس الشهير حتى يكون الأعلى أجراً في القلعة الحمراء.

ويأتي هذا القرار من إدارة الاهلى تقديراً لموقف الشناوى الذى رفض عرض مغري من النصر السعودى للرحيل عن القلعة الحمراء تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل المارد الأحمر للحاجة لجهوده.

كما ترغب إدارة الاهلى في تعديل القيمة المادية للشناوى حتى يصبح الأعلى أجراً في صفوف الفريق بعدما تخطى عقد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق عقد الشناوى في ظل تمديد تعاقد اللاعب مؤخراً.

وينتهى تعاقد محمد الشناوى مع الاهلى في يوليو 2025 ولكن إدارة القلعة الحمراء ممثلة في خالد بيبو سوف تفاتح الحارس في إضافة موسماً جديداً في عقده ليصبح ممتداً حتى 2026 بعد تقدير العقد وتعديله مادياً بما يتناسب مع الدور الكبير الذى يلعبه الشناوى داخل صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.



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