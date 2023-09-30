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مؤتمر صحفى ومران مفتوح لمودرن فيوتشر اليوم استعدادًا لسينجيدا بالكونفدرالية

9/30/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) يُعقد في الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت باستاد السلام، المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتش وسينجيدا التنزاني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بالكونفدرالية.



ويحل فريق سينجيدا التنزاني، ضيفًا على فريق مودرن فيوتشر، غداً الاحد على ملعب ستاد السلام، بإياب دور ال32 من الكونفدرالية الافريقية، في تمام السادسة مساءً.



ومن المقرر أن يتم فتح مران الفريقين، اليوم السبت، ولمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد إنتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن يتدرب فريق سينجيدا في تمام السادسة مساءً، ثم يأتي مران مودرن فيوتشر في تمام السابعة، على ملعب ستاد السلام.







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