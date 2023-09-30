Saturday, 30 September 2023 12:45 GMT

أون تايم سبورتس تنقل مباراة الزمالك وآرتا سولار بالكونفدرالية الليلة

9/30/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك
مع فريق أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.




وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في جدول
ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي.



موعد مباراة الزمالك وآرتا سولار بالكونفدرالية


يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وآرتا سولار


الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.



وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.



وخسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولات الإفريقية أمام نادي من جيبوتي، عقب سقوطه بثنائية دون رد أمام أرتا سولار.








MENAFN30092023000132011024ID1107168794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث