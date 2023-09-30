جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف إنبى قبل موقعة كأس مصر

MENAFN - Youm7) بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة إستشكاف فريق إنبى بمشاهدة مبارياته فى الدوري المصري والتعرف على الصفقات الجديدة فى صفوفه وطريقة لعب الفريق البترولى قبل ملاقاته الأربعاء المقبل بكأس مصر.

وخاض إنبى مباراتين بالدوري المصري خسر الأولى أمام الداخلية وتعادل فى الثانية أمام طلائع الجيش ليجمع نقطة وحيدة منذ إنطلاق المسابقة.

ويبدأ فريق

الأهلى

بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الأهلى وسان جورج الأثيوبى التي أقيمت مساء أمس الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات غداً الأحد كعادة برنامج الأهلى بعد كل مباراة.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.