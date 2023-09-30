جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف إنبى قبل موقعة كأس مصر

(MENAFN
- Youm7) بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة إستشكاف فريق إنبى بمشاهدة مبارياته فى الدوري المصري والتعرف على الصفقات الجديدة فى صفوفه وطريقة لعب الفريق البترولى قبل ملاقاته الأربعاء المقبل بكأس مصر.
وخاض إنبى مباراتين بالدوري المصري خسر الأولى أمام الداخلية وتعادل فى الثانية أمام طلائع الجيش ليجمع نقطة وحيدة منذ إنطلاق المسابقة.
ويبدأ فريق
الأهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.
وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الأهلى وسان جورج الأثيوبى التي أقيمت مساء أمس الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات غداً الأحد كعادة برنامج الأهلى بعد كل مباراة.
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.
وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.
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