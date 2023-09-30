الزمالك يواجه الأهلى الليبى اليوم على برونزية بطولة الدوحة الدولية للسلة

(MENAFN
- Youm7) يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى
الزمالك مع نظيره أهلي بني غازي الليبي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الدوحة والتى تقام بقطر.
وخسر فريق كرة سلة الزمالك أمام نظيره الحكمة اللبنانى فى نصف نهائى البطولة بنتيجة 68/61.
وكان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية، بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.
وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري - الحكمة اللبناني - بيروت اللبناني - الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق - العربي الكويتي - الأهلي الليبي.
ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.
MENAFN30092023000132011024ID1107168792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.