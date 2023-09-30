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الزمالك يواجه الأهلى الليبى اليوم على برونزية بطولة الدوحة الدولية للسلة

9/30/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى
الزمالك مع نظيره أهلي بني غازي الليبي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الدوحة والتى تقام بقطر.



وخسر فريق كرة سلة الزمالك أمام نظيره الحكمة اللبنانى فى نصف نهائى البطولة بنتيجة 68/61.



وكان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية، بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.



وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري - الحكمة اللبناني - بيروت اللبناني - الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق - العربي الكويتي - الأهلي الليبي.



ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.







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