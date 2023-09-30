حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- الثلاثون من سبتمبر

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1912 - الكويت تشهد عاما من الرخاء والوفرة المالية سمي (سنة الطفحة) حطم جميع مقاييس الأعوام التي سبقته أو التي تلته عندما تجاوز دخل سفن الغوص على اللؤلؤ الكويتية والتي يفوق عددها آنذاك 800 سفينة من مختلف الأنواع مبلغ الستة ملايين روبية.

1979- مجلس الوزراء يقرر إنشاء اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة ضمت أعضاء وممثلي القطاعات والهيئات الفكرية والعلمية في الكويت بهدف الاتصال بالمنظمات المماثلة لتبادل المعلومات معها وتنسيق أعمالها مع معظم الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

1980 - منتخب الكويت الوطني لكرة القدم يتوج بكأس أمم آسيا السابعة إثر تغلبه في المباراة النهاية على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون مقابل وهي المرة الأولى التي تفوز الكويت بكأس البطولة كما أنها أول دولة عربية تفوز بهذا الكأس.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يناشد مؤتمر القمة الدولي الأول عن الأطفال المنعقد في نيويورك الوقوف مع أطفال الكويت في وجه معاناتهم من اضطهاد وظلم الجيش العراقي المحتل.

1996 - افتتاح مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية بتكلفة 57ر1 مليون دينار بهدف تقديم الخدمات العلاجية من خلال العيادات الخارجية والتخصصية إضافة الى تقديمه أنشطة تدريبية وتعليمية.

1998 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يفتتح سوق شرق على مساحة 55 ألف متر مربع وبتكلفة 35 مليون دينار ضمن المرحلة الثالثة من المخطط الهيكلي الرئيسي لواجهة الكويت البحرية.

1998 - محطة الإذاعة الأجنبية (صوت الكويت) الناطق باللغة الإنكليزية تبدأ بثها وتغطي مناطق جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

1998 - مسلخ محافظة الجهراء يفتتح أبوابه على مساحة 488ر57 ألف متر مربع ويضم المسلخ الرئيسي ومحلات بيع الأعلاف وسوق الماشية وحظائر الأغنام إضافة إلى المرافق العامة.

2003 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتعيين اول سفيرة كويتية وهي السفيرة نبيلة الملا مندوبة دائمة للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

2013 - منتخب الكويت يتوج رسميا بلقب البطولة الخليجية الأولى لكرة القدم للصالات إثر فوزه في المباراة الختامية على نظيره القطري بخمسة أهداف لهدف في الدوحة.

2014 - جامعة الكويت تتسلم جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات من الاتحاد الدولي للاتصالات عن مشروع المجهر الالكتروني عن بعد.

2018 - الهيئة العامة لمجلس سيدات الأعمال العرب تختار الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسا للمجلس للسنوات الأربع المقبلة حتى عام 2022.

2020 - حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا لدولة الكويت.(النهاية)