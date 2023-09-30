حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- الثلاثون من سبتمبر
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1912 - الكويت تشهد عاما من الرخاء والوفرة المالية سمي (سنة الطفحة) حطم جميع مقاييس الأعوام التي سبقته أو التي تلته عندما تجاوز دخل سفن الغوص على اللؤلؤ الكويتية والتي يفوق عددها آنذاك 800 سفينة من مختلف الأنواع مبلغ الستة ملايين روبية.
1979- مجلس الوزراء يقرر إنشاء اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة ضمت أعضاء وممثلي القطاعات والهيئات الفكرية والعلمية في الكويت بهدف الاتصال بالمنظمات المماثلة لتبادل المعلومات معها وتنسيق أعمالها مع معظم الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
1980 - منتخب الكويت الوطني لكرة القدم يتوج بكأس أمم آسيا السابعة إثر تغلبه في المباراة النهاية على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون مقابل وهي المرة الأولى التي تفوز الكويت بكأس البطولة كما أنها أول دولة عربية تفوز بهذا الكأس.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يناشد مؤتمر القمة الدولي الأول عن الأطفال المنعقد في نيويورك الوقوف مع أطفال الكويت في وجه معاناتهم من اضطهاد وظلم الجيش العراقي المحتل.
1996 - افتتاح مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية بتكلفة 57ر1 مليون دينار بهدف تقديم الخدمات العلاجية من خلال العيادات الخارجية والتخصصية إضافة الى تقديمه أنشطة تدريبية وتعليمية.
1998 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يفتتح سوق شرق على مساحة 55 ألف متر مربع وبتكلفة 35 مليون دينار ضمن المرحلة الثالثة من المخطط الهيكلي الرئيسي لواجهة الكويت البحرية.
1998 - محطة الإذاعة الأجنبية (صوت الكويت) الناطق باللغة الإنكليزية تبدأ بثها وتغطي مناطق جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
1998 - مسلخ محافظة الجهراء يفتتح أبوابه على مساحة 488ر57 ألف متر مربع ويضم المسلخ الرئيسي ومحلات بيع الأعلاف وسوق الماشية وحظائر الأغنام إضافة إلى المرافق العامة.
2003 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتعيين اول سفيرة كويتية وهي السفيرة نبيلة الملا مندوبة دائمة للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
2013 - منتخب الكويت يتوج رسميا بلقب البطولة الخليجية الأولى لكرة القدم للصالات إثر فوزه في المباراة الختامية على نظيره القطري بخمسة أهداف لهدف في الدوحة.
2014 - جامعة الكويت تتسلم جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات من الاتحاد الدولي للاتصالات عن مشروع المجهر الالكتروني عن بعد.
2018 - الهيئة العامة لمجلس سيدات الأعمال العرب تختار الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسا للمجلس للسنوات الأربع المقبلة حتى عام 2022.
2020 - حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا لدولة الكويت.(النهاية)
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