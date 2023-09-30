سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
9/30/2023 4:31:57 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مكغوتيسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. (النهاية) خ د ع
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