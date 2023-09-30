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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 74 سنتا ليبلغ 90ر97 دولار

9/30/2023 4:31:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 90ر97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64ر98 دولار في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات لتبلغ 31ر95 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنت لتبلغ 97ر90 دولار. (النهاية)

ع ع م / ن و ف




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