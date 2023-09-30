سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 74 سنتا ليبلغ 90ر97 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 90ر97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64ر98 دولار في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات لتبلغ 31ر95 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنت لتبلغ 97ر90 دولار. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
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