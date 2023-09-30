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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

9/30/2023 4:31:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مدينة (البيرة) وسط الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الهيئة العامة للشؤون المدينة ابلغتها باستشهاد الشاب محمد رمانة متأثرا بجروح خطرة اصيب بها مساء أمس الجمعة قرب مستوطنة (بسغوت) المقامة على اراضي (البيرة).
واوضح البيان ان شابا اخر اصيب بجروح وصفتها بالطفيفة في الاطراف السفلية.
وكانت قوات الاحتلال فتحت نيرانها على مركبة يستقلها الشابين ما ادى الى اصابتهما ومن ثم جرى اعتقالهما بعد منع طواقم الاسعاف الفلسطينية من الوصول اليهما حتى اعلن عن استشهاد احدهما.
واعلنت حركة (فتح) التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاضراب الشامل اليوم السبت في مدينتي (رام الله) و(البيرة) حدادا على روح الشهيد رمانة ودعت الى تصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية التي يستخدمها المستوطنون وجيش الاحتلال.
وقالت (فتح)ان قوات الاحتلال اقدمت على اطلاق النار بشكل متعمد ومباشر على سيارة رمانة تحت حجج وذرائع واهية.
ومن جهته دان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح جريمة اعدام رمانة وحمل في بيان صحفي حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
وقال فتوح "تعودنا على رواية الاحتلال الكاذبة ومبرراته لعمليات الاعدام والقتل بحق المدنيين" مشددا على ان صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم". (النهاية)

ن ق / ط م ا



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