واشنطن تعرب عن قلقها من نشر صربيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود مع كوسوفو وتدعو للتهدئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- أعرب مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان عن قلق واشنطن إزاء نشر صربيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود مع كوسوفو داعيا الى ضرورة التهدئة ووقف التصعيد بين الجانبين.
وذكر البيت الابيض في بيان ان سوليفان اعرب في اتصال هاتفي مساء أمس الجمعة مع رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي عن تعازيه لمقتل شرطي من كوسوفو خلال هجمات وقعت يوم الاحد الماضي على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا.
واضاف البيان ان مستشار الامن القومي أكد استعداد الولايات المتحدة للعمل مع حلفائها لضمان توفر الموارد الضرورية لبعثة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) لإنجاز مهامها في كوسوفو على أكمل وجه.
واوضح ان الجانبين بحثا مسار الحوار الذي يرعاه الناتو بين كوسوفو وصربيا والذي اعتبره سوليفان "الحل الوحيد" لضمان استقرار مستدام في جميع انحاء كوسوفو.
وكان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قد دعا في اتصال هاتفي مساء أمس الرئيس الصربي الكساندر فوتشيش الى اتخاذ "تدابير عاجلة" لتهدئة التوترات مع كوسوفو.
وشدد بلينكن خلال الاتصال على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات التي تعد "تحديا غير مقبولا" للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو والمجتمع الدولي.
يذكر ان حلف الناتو اعرب امس الجمعة عن بالغ القلق ازاء التوترات المتزايدة في شمال كوسوفو معلنا ارسال قوات اضافية لبعثة حفظ السلام في كوسوفو.
واندلعت التوترات بعد مقتل شرطي من كوسوفو الاحد الماضي على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا خلال القيام بدورية واعقب ذلك تبادل لاطلاق النار استمر ساعات بين شرطة كوسوفو ومجموعة مؤلفة من 30 مسلحا تؤكد كوسوفو انهم تابعون لصربيا. (النهاية)
ا م م /ط م ا
MENAFN30092023000071011013ID1107168785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.