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واشنطن تعرب عن قلقها من نشر صربيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود مع كوسوفو وتدعو للتهدئة

9/30/2023 4:31:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- أعرب مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان عن قلق واشنطن إزاء نشر صربيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود مع كوسوفو داعيا الى ضرورة التهدئة ووقف التصعيد بين الجانبين.
وذكر البيت الابيض في بيان ان سوليفان اعرب في اتصال هاتفي مساء أمس الجمعة مع رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي عن تعازيه لمقتل شرطي من كوسوفو خلال هجمات وقعت يوم الاحد الماضي على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا.
واضاف البيان ان مستشار الامن القومي أكد استعداد الولايات المتحدة للعمل مع حلفائها لضمان توفر الموارد الضرورية لبعثة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) لإنجاز مهامها في كوسوفو على أكمل وجه.
واوضح ان الجانبين بحثا مسار الحوار الذي يرعاه الناتو بين كوسوفو وصربيا والذي اعتبره سوليفان "الحل الوحيد" لضمان استقرار مستدام في جميع انحاء كوسوفو.
وكان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قد دعا في اتصال هاتفي مساء أمس الرئيس الصربي الكساندر فوتشيش الى اتخاذ "تدابير عاجلة" لتهدئة التوترات مع كوسوفو.
وشدد بلينكن خلال الاتصال على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات التي تعد "تحديا غير مقبولا" للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو والمجتمع الدولي.
يذكر ان حلف الناتو اعرب امس الجمعة عن بالغ القلق ازاء التوترات المتزايدة في شمال كوسوفو معلنا ارسال قوات اضافية لبعثة حفظ السلام في كوسوفو.
واندلعت التوترات بعد مقتل شرطي من كوسوفو الاحد الماضي على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا خلال القيام بدورية واعقب ذلك تبادل لاطلاق النار استمر ساعات بين شرطة كوسوفو ومجموعة مؤلفة من 30 مسلحا تؤكد كوسوفو انهم تابعون لصربيا. (النهاية)

ا م م /ط م ا



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