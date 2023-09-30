الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية: الكويت حققت إنجازات تستقطب اهتمام المؤتمرات العالمية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مرفت عبدالدايم

الكويت - 30 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية الدكتور دليم الهاجري أن الكويت حققت إنجازات بارزة في مجال طب وجراحة المسالك البولية تستقطب اهتمام ومتابعة المؤتمرات الطبية الاقليمية والعالمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت خلال حضوره المؤتمر السنوي ال 20 للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية الذي انطلق في دبي بحضور 250 خبيرا عالميا وأكثر من 2500 مشارك من 75 دولة ويختتم فعالياته غدا الأحد. وأكد الهاجري ان الكويت باتت اليوم محط اهتمام أطباء وجراحي المسالك البولية في الوطن العربي والعالم مبينا انها ستستضيف المؤتمر السنوي العربي ال 20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي ال 16 في جراحة المسالك البولية في نوفمبر المقبل بمشاركة دولية. وأوضح ان المشاركة الكويتية العالية المستوى في هذا المؤتمر الذي يعد ثالث اكبر مؤتمر على مستوى العالم دليل على الاهتمام بتطوير القطاع الصحي معربا عن تقديره للدعم والاهتمام من قبل القيادة السياسية ووزارة الصحة والقيادات بها لرفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت. ولفت إلى أن الكويت تشارك في هذا الملتقى العلمي بأوراق عمل ومحاضرات علمية وادارة جلسات نقاشية بحضور أربعة أطباء كويتيين من الاستشاريين في جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت يقدمون خبراتهم في مجال جراحة المسالك البولية من بين أكثر من 250 خبيرا عالميا يمثلون أهم المراكز الطبية العالمية. وقال إن المؤتمر يعتبر الأبرز والأكبر في مجاله على مستوى قارة آسيا بالإضافة إلى كونه يسمح لتوسيع مدارك المعرفة والتواصل مع زملاء المهنة في هذا المجال ويتضمن بالإضافة الى المحاضرات العلمية الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال جراحة المسالك ومحاضرات علمية للطاقم التمريضي المساعد في التدريب التخصصي في مجال أمراض جراحة الكلى والمسالك البولية لرفع مستوى العمل الطبي في هذا المجال. وذكر الدكتور دليم الهاجري أن الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية حريصة على المشاركة بطرق فعالة عبر الندوات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية وتقديم الأبحاث من دولة الكويت في مختلف المؤتمرات العالمية والإقليمية معربا عن تقديره للدعم والاهتمام من قبل وزارة الصحة والقيادات بها لرفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت.

ويشارك في المؤتمر من الكويت كل من استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال الدكتور عبدالناصر السعيد واستشاري جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت الدكتور أحمد العنزي واستشاري جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت الدكتور حسين العنزي واستشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة الدكتور دليم الهاجري. وأسست الجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية من قبل خبراء وأطباء من قارة آسيا في مدينة فوكوكا اليابانية عام 1990 وتتخذ من سنغافورة مقرا لها وتهدف لترويج جراحة المسالك البولية في آسيا وتحسين رعاية المرضى في المنطقة وتضم 25 رابطة وطنية آسيوية من بينها الرابطة الكويتية لجراحة الكلى والمسالك البولية التابعة للجمعية الطبية الكويتية. (النهاية) م ر ف / ط م ا