تنظيم الاتصالات توضح بخصوص بند تأمينات عقود اشتراك خدمات الاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن بعض عقود اشتراك خدمات الاتصالات الحاصلة على موافقة الهيئة المسبقة، تتضمن بندا يخص موضوع التأمينات، إذ يحق بموجبه للشركة طلب مبلغ تأمين مسترد، على أن لا يتجاوز الفاتورة المتوقعة للمشترك لمدة ثلاثة شهور، أو ثمن الجهاز الذي يتم تزويد المشترك به من قبل الشركة.

ووفقا للهيئة، أنه يتم استعادة مبلغ التأمين المسترد خلال شهر من تاريخ فسخ العقد وقيام المشترك بتسديد جميع الذمم المستحقة للشركة.

وأكدت الهيئة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن جميع عقود اشتراك خدمات الاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، تخضع للدراسة والموافقة من قبل الهيئة قبل قيام الشركات المرخصة بإطلاق أي من خدماتها، ويتم التحقق من التزام الشركات بشروط وأحكام عقود الاشتراك من خلال دراسة الشكاوى الواردة للهيئة من جميع قنوات الاتصال المتاحة لهذه الغاية، حيث يتم دراستها بعناية والتحقق من مدى التزام المرخص له بشروط وأحكام العقد وتفاصيل العرض المتعاقد عليه.

من جهتها أوضحت شركة زين، أنه يوجد بند تحت مسمى "تأمين" للاشتراكات المدفوعة لاحقاً (الفواتير)، وهو مسترد بعد خصم الالتزامات المترتبة على المشترك (إن وجدت).

بدورها ، أوضحت شركة أمنية، أن العقود الخاصة بالخطوط أو خدمات الإنترنت لا تحتوي على بند تأمين مسترد، وإنما تحتوي بندا مضافا للحالات الخاصة المتعلقة بأجهزة الإنترنت عالية القيمة والخطوط المدفوعة لاحقاً.

- -(بترا)

غ ح/أ م / س س

30/09/2023 10:38:53