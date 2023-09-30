رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وجود فرص اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية إلى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.
وشدد خلال لقائه بمقر الغرفة، السفير الأردني المعين في تركيا حازم الخطيب، على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أردني شامل بمدينة اسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية، بما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي وتنويع قاعدة السلع المصدرة.
وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، عبر الحاج توفيق، عن تقدير غرفة تجارة عمان لدور البعثات الدبلوماسية الأردنية في دول العالم والاهتمام الكبير من السفارات بتقديم كل التسهيلات لوفود غرف التجارة والحرص على إنجاح مهامهم الاقتصادية.
وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية، خاصة غرفة تجارة اسطنبول التي تعتبر من كبرى الغرف التجارية بالعالم، بما ينعكس على تنمية وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة.
وأوضح أن السفارة الأردنية في أنقرة لديها القدرة على إعادة العلاقات الاقتصادية إلى المسار الصحيح، لأن القطاع التجاري والخدمي الأردني على قناعة تامة أن للمملكة مصلحة اقتصادية مع تركيا، مؤكدا ضرورة التعاون بين السفارة وغرف التجارة للتشبيك بين مجتمعات الأعمال وبناء شراكات وتبادل الخبرات.
وأشار إلى ضرورة إعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان المحافظة على المصالح المشتركة وتحقيق العدالة للبلدين، وزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.
وأكد الحاج توفيق، أن اتفاقية التجارة الحرة التي كانت تربط البلدين كانت لصالح المملكة، حيث أسهمت بزيادة الصادرات التي بدأت تتراجع، في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب مليار دولار خلال العام الماضي، منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.
من جهته، أكد السفير الخطيب، أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية الأردنية لدعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تعاونها المستمر مع القطاع التجاري ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، مبينا أن السفارة الأردنية ستعمل على ترويج الفرص الاستثمارية وتسويق المنتج الاردني لزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.
ولفت الخطيب، لأهمية توحيد الجهود بين السفارة والقطاع الخاص بهيئاته المختلفة، لتطوير علاقات المملكة الاقتصادية الدولية وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة مع الكثير من البلدان والتكتلات وإبراز صورة الأردن الحضارية والفرص والإمكانيات الكبيرة المتوفرة.
بدورهما، أشار النائب الأول لرئس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة خطاب البنا، إلى أن القطاع الخاص حريص على تعزيز علاقاته مع السفارات الأردنية على الصعيد الاقتصادي، لأهمية دورها بالترويج للصادرات الأردنية وتعزيز التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية والتعريف بقدرات وإمكانيات الأردن الاقتصادية.
ولفتا خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة هشام الدويك، إلى أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا متميزا يؤهله ليكون بوابة للاستثمارات الأجنبية وتسويق منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مقوماته السياحية، وخاصة الدينية.
وأكدا ضرورة تطوير مفهوم تسويق "السياحة التعليمية" وترويجها لدى الجانب التركي واستقطاب الآلاف من الطلبة الأتراك لدراسة اللغة العربية في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفتا إلى وجود انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري للبضائع والسلع القادمة للمملكة من تركيا، داعين لضرورة تفعيل خط النقل البحري (رورو) ، بين الموانئ التركية وميناء العقبة، وإعادة تسيير خطوط طيران منخفض التكلفة بين البلدين.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
30/09/2023 09:53:22
MENAFN30092023000117011021ID1107168779
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