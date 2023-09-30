رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وجود فرص اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية إلى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.

وشدد خلال لقائه بمقر الغرفة، السفير الأردني المعين في تركيا حازم الخطيب، على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أردني شامل بمدينة اسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية، بما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي وتنويع قاعدة السلع المصدرة.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، عبر الحاج توفيق، عن تقدير غرفة تجارة عمان لدور البعثات الدبلوماسية الأردنية في دول العالم والاهتمام الكبير من السفارات بتقديم كل التسهيلات لوفود غرف التجارة والحرص على إنجاح مهامهم الاقتصادية.

وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية، خاصة غرفة تجارة اسطنبول التي تعتبر من كبرى الغرف التجارية بالعالم، بما ينعكس على تنمية وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة.

وأوضح أن السفارة الأردنية في أنقرة لديها القدرة على إعادة العلاقات الاقتصادية إلى المسار الصحيح، لأن القطاع التجاري والخدمي الأردني على قناعة تامة أن للمملكة مصلحة اقتصادية مع تركيا، مؤكدا ضرورة التعاون بين السفارة وغرف التجارة للتشبيك بين مجتمعات الأعمال وبناء شراكات وتبادل الخبرات.

وأشار إلى ضرورة إعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان المحافظة على المصالح المشتركة وتحقيق العدالة للبلدين، وزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.

وأكد الحاج توفيق، أن اتفاقية التجارة الحرة التي كانت تربط البلدين كانت لصالح المملكة، حيث أسهمت بزيادة الصادرات التي بدأت تتراجع، في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب مليار دولار خلال العام الماضي، منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.

من جهته، أكد السفير الخطيب، أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية الأردنية لدعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تعاونها المستمر مع القطاع التجاري ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، مبينا أن السفارة الأردنية ستعمل على ترويج الفرص الاستثمارية وتسويق المنتج الاردني لزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.

ولفت الخطيب، لأهمية توحيد الجهود بين السفارة والقطاع الخاص بهيئاته المختلفة، لتطوير علاقات المملكة الاقتصادية الدولية وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة مع الكثير من البلدان والتكتلات وإبراز صورة الأردن الحضارية والفرص والإمكانيات الكبيرة المتوفرة.

بدورهما، أشار النائب الأول لرئس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة خطاب البنا، إلى أن القطاع الخاص حريص على تعزيز علاقاته مع السفارات الأردنية على الصعيد الاقتصادي، لأهمية دورها بالترويج للصادرات الأردنية وتعزيز التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية والتعريف بقدرات وإمكانيات الأردن الاقتصادية.

ولفتا خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة هشام الدويك، إلى أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا متميزا يؤهله ليكون بوابة للاستثمارات الأجنبية وتسويق منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مقوماته السياحية، وخاصة الدينية.

وأكدا ضرورة تطوير مفهوم تسويق "السياحة التعليمية" وترويجها لدى الجانب التركي واستقطاب الآلاف من الطلبة الأتراك لدراسة اللغة العربية في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفتا إلى وجود انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري للبضائع والسلع القادمة للمملكة من تركيا، داعين لضرورة تفعيل خط النقل البحري (رورو) ، بين الموانئ التركية وميناء العقبة، وإعادة تسيير خطوط طيران منخفض التكلفة بين البلدين.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

30/09/2023 09:53:22