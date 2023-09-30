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37.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

9/30/2023 4:31:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 37.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.10 دينار لجهة البيع، وسط طلب وعرض "متواضع"
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و 33.40 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 267 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير.
وأشار علان، لــ (بترا) إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 1850 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا تراجعه بمقدار 75 دولارا للأونصة مقارنة مع الأسبوع الماضي.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
30/09/2023 09:43:20

MENAFN30092023000117011021ID1107168778

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