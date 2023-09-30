37.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 37.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.10 دينار لجهة البيع، وسط طلب وعرض "متواضع"
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و 33.40 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 267 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير.
وأشار علان، لــ (بترا) إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 1850 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا تراجعه بمقدار 75 دولارا للأونصة مقارنة مع الأسبوع الماضي.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
30/09/2023 09:43:20
MENAFN30092023000117011021ID1107168778
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