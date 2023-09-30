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البرازيل تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول

9/30/2023 4:31:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 30 أيلول (بترا)- تتولى البرازيل اعتباراً من يوم غد الأحد، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول ، خلفا لألبانيا.
وسيعقد ممثل ألبرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، سيرجيو فرانسا دانيزي مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم الأثنين يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من ذات اليوم.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة الى البرازيل، ألبانيا والإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، وغانا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
--(بترا)
م د/ س س
30/09/2023 08:02:25

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