البرازيل تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 30 أيلول (بترا)- تتولى البرازيل اعتباراً من يوم غد الأحد، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول ، خلفا لألبانيا.
وسيعقد ممثل ألبرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، سيرجيو فرانسا دانيزي مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم الأثنين يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من ذات اليوم.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة الى البرازيل، ألبانيا والإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، وغانا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
--(بترا)
م د/ س س
30/09/2023 08:02:25
MENAFN30092023000117011021ID1107168776
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