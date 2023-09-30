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أحمد جمال يحيى حفلاَ غنائياَ ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر في قنا الاثنين المقبل

9/30/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى المطرب أحمد جمال ، حفلاً غنائياَ ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر المقبل، بمحافظة قنا، ويقدم خلال الحفل مجموعة من الأغانى الوطنية إضافة إلى أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وشارك الفنان أحمد جمال مجموعة من أغنياته فى حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في جامعة حلوان، حيث قدم باقة من الأغانى، والذي انطلق بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور عدد كبير من
رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية.

وقدم الفنان أحمد جمال عددا من الأغنيات الجميلة التي أثارت إعجاب الحضور من كافة الجامعات المصرية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، وغنى مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وأعرب المطرب أحمد جمال مؤخراً، عن سعادته بردود الفعل على أغنيته الأخيرة "أنا اشتريت" الذى تعاون فيها مع المؤلف مصطفى حدوته، فيما لحنه جمال بنفسه، وقال خلال تصريحات لموقع اليوم السابع: "خلال الفترة الحالية نحاول طرح سينجل كل شهر بالتزامن مع فترة الصيف بشكل خاص".

جدير بالذكر أن أحمد جمال سبق وطرح أغنية أخرى قبل أنا اشتريت خلال عام 2023 هى جانى فى أوانه، والتى حققت هى الأخرى ردود فعل إيجابية قبل طرحه لأغنية "أنا اشتريت".


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